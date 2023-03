Chaque femme vit une expérience particulière de l’allaitement : témoignages de "voix lactées"

"Ce qui m’a beaucoup touchée et me révolte, c’est qu’en France, à la maternité, 70% des femmes allaitent. Et je crois qu’elles ne sont déjà plus que 50% à la sortie et 25% trois mois après. Et ces femmes-là, est-ce qu’elles ont arrêté parce qu’en fait, elles ont allaité sous pression et qu’elles n’en avaient pas vraiment pas envie ? Ou est-ce qu’elles ont arrêté parce que l’environnement fait qu’elles n’ont pas pu réussir un projet ?" s'indigne une autre mère. "Et je trouve ça inadmissible, surtout que ça détruit et on vient même casser la confiance en soi de la femme. Donc, pour moi, il y a vraiment un combat féministe derrière l’allaitement".