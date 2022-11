"Chaque année, je refuse cinq à six certificats médicaux", témoigne un médecin généraliste, sollicité par des enseignants qui se font passer pour malades.

Christian Halleux est médecin généraliste à Gesves, en province de Namur. Dans son cabinet, il a face à lui des patients qui cherchent à obtenir un certificat médical. "Ils viennent ici en se disant malades, explique-t-il, alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des enseignants qu'on va voir partout travailler, que ce soit dans leur jardin ou sur leur toit, qui ne sont pas plus malades que vous ou que moi. C'est inacceptable au niveau médical. Ca me rebute. Donc j'en refuse ici. Ils vont voir ailleurs." Le docteur Halleux poursuit : "Il y a une patiente que j'ai revue pratiquement 9 ou 10 mois après qu'elle soit venue à mon cabinet pour tenter d'obtenir un certificat médical. Elle avait utilisé tout son paquet de congés. Je ne sais pas où elle est allée, mais elle est ensuite revenue pour une maladie bien formelle et bien évidente."

Chaque année, je refuse cinq à six certificats médicaux.

Avoir face à lui des patients qui réclament un certificat médical alors qu'ils ne sont pas malades, c'est une situation qui fait bondir ce médecin généraliste actif depuis 40 ans. "Chaque année, je refuse cinq à six certificats médicaux. J'ai l'impression qu'on est vraiment instrumentalisé, parfois par certaines écoles, par certains responsables de ressources humaines, comme si on nous mettait la pression sur notre main, comme si on n’avait plus qu’à signer un papier. C'est oublier notre serment d'Hippocrate. On nous oblige à faire quelque chose qui va contre notre déontologie et notre façon de pratiquer".