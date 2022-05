Chapelle Musicale Reine Elisabeth : réservoir de talents

12.500 euros par an

Mais cet enseignement d’excellence et ce cadre d'exception ont un coût : 12.500 euros par an. Il faut dire qu’entre les infrastructures, l’encadrement, les équipes fixes, les concerts et cachets des professeurs… Le budget annuel de la chapelle atteint les 3,5 millions d’euros. L’institution privée bénéficie de 20% de financement public, mais cela ne suffit pas. La plupart des élèves sont en fait boursiers.

Aucun jeune n’est refusé pour des raisons financières

"Il n’y a aucun jeune ici qui est refusé pour raisons financières, insiste Bernard de Launoit, directeur général de la Chapelle. On trouve des parrains, des bourses à travers un financement privé via des fondations dont c’est la mission en Belgique ou à l’étranger. C’est un système de parrainage qui fonctionne bien et qui est indispensable, sinon on ne pourrait pas leur offrir le cursus".

Les jeunes musiciens que nous avons rencontrés nous l’ont tous confirmé : la chapelle est généreuse avec ses bourses. D’autant que ceux qui le souhaitent pour obtenir un logement sur place, dans un studio avec un repas chaud par jour et de la nourriture à disposition pour un budget beaucoup plus raisonnable : 450 euros par mois.