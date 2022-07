"Chapeau à Wout" : Lampaert félicite Van Aert après son rêve jaune d’un jour au Danemark

Le rêve jaune d’Yves Lampaert n’aura duré qu’un jour sur ce Tour de France 2022. Assez pour que le Belge de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl savoure pleinement ce moment magique de sa carrière. Dépossédé de sa précieuse tunique par Wout Van Aert ce samedi au terme de la 2e étape, Yves Lampaert s’est montré bon perdant au micro de Jérôme Helguers. Le spécialiste du contre-la-montre avait d’ailleurs de bonnes raisons de garder le sourire vu que son équipier Fabio Jakobsen a remporté l’étape.

"On a fait ce qu’on devait faire, gagner l’étape avec Jakobsen. Van Aert a pris la deuxième place (et les bonifications), chapeau à lui de réussir à prendre le maillot. De mon côté, je suis heureux d’avoir pu endosser le maillot jaune un jour dans ma vie. Wout a fait un superbe sprint. Moi j’ai tout donné pour l’équipe et on a décroché une deuxième victoire en deux étapes, c’est magnifique", a réagi Lampaert.