Chaos total au Rallye de Finlande : quatre abandons, Rovanperä part en tonneaux, Lappi atterrit dans les arbres

On savait que ce Rallye de Finlande, considéré comme le plus rapide du calendrier, était piégeux et pouvait se jouer dans le moindre virage anodin. De là à penser que quatre cadors allaient abandonner au bout de 8 spéciales… ça paraissait un peu improbable.

Et pourtant, c’est le drôle de scénario qui est en train de se dessiner en Finlande où les abandons et les crashes violents se multiplient.

Tout avait commencé ce vendredi matin, quand l’ambitieux Ott Tänak a dû ranger ses ambitions de victoire au placard dès la 3e spéciale, trahi par son moteur.

Dans la même spéciale, le 2e pilote M-Sport, Pierre-Louis Loubet est lui parti à la faute, amochant sérieusement sa Ford dans l’histoire. Résultat, en l’espace de quelques minutes, l’écurie a tout perdu, les deux coéquipiers étant contraints à l’abandon.