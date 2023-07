Chaos sur le Tour : une énorme chute collective cisaille la moitié du peloton, la course neutralisée

Jusqu’à présent, ce Tour de France 2023 avait (heureusement) été épargné par les énormes chutes collectives. Malheureusement, cela a pris fin ce samedi puisque le peloton a été cisaillé par un carambolage collectif d’entrée de jeu dans la 14e étape entre Annemasse et Morzine les Portes du Soleil.

Alors que les coureurs roulaient à vive allure et que plusieurs fuyards tentaient de prendre la poudre d’escampettes, plus de la moitié du peloton a dû mettre pied à terre dans une ligne droite sans qu’on comprenne vraiment ce qu’il s’est passé.

Notons que Christian Prudhomme, le directeur de course, n’a pas hésité une seule seconde avant de neutraliser la course. Le temps de laisser aux équipes le soin de panser leurs plaies et surtout aux ambulances d’arriver sur place.

Les trois victimes principales de cette chute collective se nomment Louis Meintjes, le 13e du général, qui souffre d'une fracture de la clavicule, Antonio Pedredro, le coureur de la Movistar et Esteban Chavez. Les deux hommes ont dû abandonner dans la foulée. Gros coup dur donc pour la formation Intermarché-Circus-Wanty qui perd son leader.

De son côté, Adrien Petit, longtemps resté au seul, a lui finalement pu repartir, le corps marqué par plusieurs brûlures.

Parmi les autres coureurs qui ont goûté au bitume mais qui ont pu reprendre la course, on pointera les deux Belges de la formation Lotto-Dstny, Maxim Van Gils et Frédérik Frison ainsi que Warren Barguil (Arkéa Samsic), Daniel Felipe Martinez (Ineos) ou Clément Berthet (AG2R).

De son côté, Eurosport avance que le 3e du général Jay Hindley aurait été, lui aussi, impliqué dans cette chute. Est-il touché ? On en saura sans doute plus dans les prochaines minutes…