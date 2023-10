Chaos sur l'E19 à Mons suite à un chantier

Un chantier de nuit s'éternise sur l'E19 Bruxelles --> Valenciennes (F) et cause de gros embarras de circulation à hauteur de Mons on relève 6km de files avec 1 heure perdue en direction de Valenciennes.

Le secteur est à éviter autant que possible.



L'autoroute est fermée à partir de la sortie n°22 "Obourg" jusqu'à l'accès n°23 " Nimy-Maisières", une déviation est mise en place via le R5 et la N552.

Les fermetures de nuit se poursuivront encore jusqu'à samedi.

