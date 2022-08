Chaos string quartet aux Midis Minimes, gagnez deux places

Du Chaos est né le Monde avec sa part de risques et d'imprévu dans les domaines aussi variés que les arts, les sciences et la philosophie, un concept que le quatuor du même nom applique dans ses interprétations.

En 2021, le Chaos String Quartet obtient le Deuxième Prix au Concours Bartók et le Premier Prix du Premio V. E. Rimbotti. Récompensé en mai 2022 par le Deuxième Prix et le Prix de la meilleure interprétation de "Terra Memoria" de Kaija Saariaho au prestigieux Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux, il pose les jalons d'une future carrière internationale. Le quatuor, formé par des professeurs de renom, participe à de nombreux festival prestigieux.

Le Chaos String Quartet est membre de l'association de musique de chambre Le Dimore del Quartetto et du New Austrian Sound of Music, travaillant à des formes multidisciplinaires.Bas Jongen joue un violoncelle de Hendrick Jacobs (Amsterdam, 1696), aimablement prêté par la fondation néerlandaise Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds/NMF.

A la Cathédrale Saints Michel et Gudule, le 24 août à midi 15. Plmus d'info: Interprètes - Festival Midis Minimes (midis-minimes.be)