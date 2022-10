Chaos pour rejoindre l’aéroport de Charleroi, en raison d’une grève du personnel de sécurité

Suite à l’absence du service de sécurité sur le site de l’aéroport de Charleroi, aucun véhicule ne peut rentrer sur le site de l’Aéroport. Quelque 500 personnes attendent devant les deux terminaux de l'aéroport alors que les portes restent closes. À ce stade, aucun vol n'a été annulé mais tous sont retardés. Difficile de dire à cette heure comment évoluera la situation mais il est certain qu'il faudra de toute façon des heures pour un retour à la normale.

Sur les routes, la circulation est bloquée jusqu’au rond-point de la n568. On note de gros embarras de circulation dans les 2 sens ainsi que sur les axes avoisinants. Si vous devez prendre l’avion, partez plus tôt et sinon évitez les lieux si vous le pouvez.

Une grève avait également éclaté le 2 octobre dernier.