Chaos à la FFF : pourquoi la Fédération Française de Football est-elle dans l'oeil du cyclone

Le ministère des Sports n'a légalement aucun pouvoir de "débrancher" le président de la FFF, ce qui pourrait être considéré comme une ingérence du pouvoir politique. Le seul levier à la disposition du gouvernement reste le retrait de la délégation, un cas de figure extrême, considéré comme "une arme atomique".

Le Graët, interrogé mardi par L'Equipe, a ainsi déclaré n'avoir "pas du tout l'intention d'arrêter" et vouloir "aller au bout de (son) mandat, jusqu'en 2024". En lançant un audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) "sur le pilotage de la Fédération et le respect des obligations qui s'y attachent", le ministère a cependant mis une énorme pression sur la FFF et son président à deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) où l'équipe de France doit défendre son titre.

Un mauvais résultat des Bleus, qui viendrait alourdir encore un peu plus l'ambiance au sein de l'instance, le fragiliserait davantage et pourrait rendre sa situation intenable.