Chaos à la Chambre des représentants des Etats-Unis : tout comprendre en 5 questions

5. Et maintenant ?

Pour que le "speaker" soit élu il faudra revoter, encore et encore, jusqu’à ce qu’une personnalité politique obtienne la majorité. Les votes devraient reprendre ce mercredi. Et cela peut prendre du temps. En 1855, il a fallu 133 tours de votes pendant plus de deux mois (de décembre 1855 à février 1856) pour que Nathaniel Banks accède finalement au perchoir.

Pour l’instant, on ne voit pas comment la situation pourrait évoluer positivement pour Kevin McCarthy. Il faudrait que plusieurs républicains qui ont voté contre lui décident finalement de changer leur fusil d’épaule. Quels arguments, concessions ou promesses faudra-t-il pour les convaincre ? C’est un des enjeux. Car si McCarthy va trop loin, il pourrait perdre alors les voix de certains républicains beaucoup plus modérés. Deuxième possibilité : McCarthy se retire de la course pour permettre de rebattre les cartes mais ce serait un revers très important pour lui. Troisième possibilité : voir des élus républicains voter pour un "speaker"… démocrate. Ce scénario est possible sur le papier mais très peu probable dans les faits tant le pays est divisé politiquement. Néanmoins, les élus 212 démocrates ont tous accordé leur vote à Hakeem Jeffries, élu démocrate de New-York. Il n’en manque donc pas beaucoup pour obtenir les 218 votes tant convoités. Lui qui a qualifié la situation actuelle comme une "triste journée pour la démocratie et pour le peuple américain". Les prochains jours s’annoncent en tout cas cruciaux à Washington.