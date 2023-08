Chants et banderoles anti-Lukaku, négociations au point mort : ça se complique pour Lukaku à la Juventus

Le dossier Lukaku continue de s’enliser dans une impasse qui semble de plus en plus sans solution. Indésirable à Chelsea, le Diable Rouge pensait avoir trouvé son nouveau point de chute et se diriger vers la Juventus.

Retrouver la Serie A semblait un choix logique pour lui. Mais après l’échec des négociations avec l’Inter, une arrivée à la Juventus semble également compromise. Si les négociations semblent bloquer entre Chelsea et la Juventus, les Italiens voudraient 40 millions en plus de Lukaku en échange de Vlahovic, ce sont surtout les supporters de la Vieille dame qui se montrent de plus en plus hostiles à l’arrivée de Lukaku.

La Juventus disputait ce mercredi un match d’entraînement devant ses supporters et ceux-ci ont à de multiples reprises fait retentir le chant "Nous ne voulons pas de Lukaku".