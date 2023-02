Chantier tram à Liège : 1700 commerçants en mode survie

L’autre solution, c’est sortir de l’enfer le plus vite possible et enfin terminer le chantier. Plusieurs fois reportée, la dernière date annoncée prévoit la fin des travaux en avril 2024. Certains ouvriers occupés à éventrer certaines rues n’y croient pas vraiment. Inquiétant ! Et du côté des maîtres d’ouvrage, impossible d’obtenir plus de précisions ou de connaître le nombre exact d’ouvriers engagés désormais suite à la promesse de l’opérateur français Bouygues-Colas de mettre le paquet et de porter le nombre d’ouvriers à 600. Mélanie Lemmens confirme : "Je ne vois pas les 600 ouvriers, je ne vois pas vraiment les gros changements, je vois beaucoup de trous et de barrières partout." Pour Jean-Luc Vasseur, l’important n’est pas la date de mise en circulation du tram, mais bien celle où les clients retrouveront tous les accès aux commerces. "Maintenant, que le tram ne soit pas en fonction, ce n’est pas très grave. Qu’il soit en test, ça, ce n’est pas très grave, mais qu’on récupère la mobilité et l’accessibilité sur le centre-ville. "

Rendre Liège à ses commerçants devient en effet urgent ! De tous les chantiers de trams européens de ces 10 dernières années, le Liégeois est le plus pénible, le plus long et le plus cher, également en indemnités octroyées aux commerçants !