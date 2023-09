Chantier sur l'E411 : recyclage et baisse de l'impact en CO² !

Le chantier est impressionnant et ininterrompu, 24 heures sur 24, ce sont septante personnes actives, vingt engins de génie civil et trente cinq camions qui sont mobilisés. Le cœur de ce chantier est installé sur l'aire d'Ostin, aire d'autoroute à hauteur de la sortie d'Eghezée. C'est une plateforme de 5 hectares regroupant une centrale mobile à béton, une centrale mobile à asphalte et un centre de traitement des matériaux issus des démolitions de l'ancienne autoroute. Le but est clair : occuper ce terrain pendant la durée du chantier, et de le rendre intact à la fin des travaux. Mais surtout récupérer la matière première de l'ancienne autoroute et réduire les trajets des camions.

Comme nous l'explique, Florian Wallays de la société TRBA, responsable du recyclage : "Les matériaux qui sont démontés sont traités directement sur site. Pour l'ensemble et toute la durée de ce chantier, deux ans, on estime a plus ou moins 500 000 tonnes de matériaux qui seront recyclées. De manière générale, on espère donc atteindre la barre des 50% de la totalité des matériaux. D'autre part, cela représente, en évitant les allers retours des camions chargés, une économie de 1 669604 km soit l'équivalent d'un camion qui effectue près de 42 fois le tour de la Terre !"

A noter que cette première initiative devrait se développer progressivement et pour tous les chantier en Wallonie.