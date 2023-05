Chantier impressionnant pour la pose de la passerelle d’Ougrée

La passerelle mesure 180 mètres de long, culmine à une hauteur de 7 mètres et offrira aux piétons une vue directe sur les vestiges du passé sidérurgique de la région.

La passerelle est aujourd’hui presque complètement posée. Le chantier n’est pas terminé mais la phase la plus impressionnante est achevée. L’installation de la nuit constituait en un mikado géant, nécessitant une précision au millimètre, pour poser les principaux éléments du pont. Un peu plus compliqué que prévu… : "on essaie de régler tout en atelier, le plus possible, précise Loic Tirion, conducteur de chantier, c’est un peu plus compliqué sur le terrain, mais ça va aller" poursuit-il alors que ces hommes se débattent avec un joint de dilatation récalcitrant.