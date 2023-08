Chantier en gare de Marloie : le trafic des trains sera adapté le week-end

De gros travaux commencent dès ce vendredi à hauteur de la gare de Marloie (Marche-en-Famenne), en province de Luxembourg. Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, va moderniser l'infrastructure de la gare et la circulation des trains sera donc adaptée entre Ciney, Marloie et Rochefort-Jemelle tous les week-ends entre le 12 août et le 17 septembre.

"Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire va renouveler les voies et la caténaire en 2023 et 2024. Au total, 21 aiguillages seront remplacés, de même que le lit de pierres sur lequel reposent les voies (ballast) et les supports sur lesquels sont fixés les rails (traverses). Les aiguillages actuels ont plus de 30 ans d'âge et arrivent en fin de vie", précise mercredi Infrabel dans un communiqué.

Les nouvelles installations vont permettre d'améliorer la performance du réseau ferroviaire ainsi que le confort des voyageurs et des riverains de la gare de Marloie puisque les nouveaux aiguillages en béton seront moins bruyants lors du passage des trains. "Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du chantier de l'AXE 3, qui relie Bruxelles à la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg. Ce grand chantier de modernisation permettra d'augmenter la vitesse de référence des trains à 160 km/h sur plusieurs tronçons du parcours", ajoute encore Infrabel. À Marloie, les travaux se dérouleront en deux phases: du 12 août au 6 novembre 2023 et ensuite du 8 avril au 8 juin 2024.

Si vous prévoyez de prendre le train depuis, ou en direction, du Grand-Duché vers Bruxelles dans les prochain jours, renseignez-vous et regardez bien les horaires puisque ces travaux d'ampleur dureront plus d'un mois.