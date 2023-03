Chantier du viaduc de Huccorgne : les opérations de remplacement des poutres touchent à leur fin

Depuis un peu plus d’un an et demi, le viaduc autoroutier de Huccorgne est l’objet d’une spectaculaire réhabilitation.

Le viaduc est situé sur la E42 entre Liège et Namur. Il est long de 547 mètres. Sa partie centrale est située à 60 mètres du sol. Une cure de jouvence était bien nécessaire. Cet ouvrage d’art a plus de 50 ans. De nos jours, il doit supporter le passage quotidien de 60.000 véhicules.

Ces véhicules sont plus nombreux et plus lourds qu’à l’époque de sa construction. Le viaduc de Huccorgne devait donc être rénové et adapté au trafic d’aujourd’hui. Les 36 poutres des travées d’approche qui supportent les voies vers Liège ont déjà été remplacées. Pour celles vers Namur, l’opération touche à sa fin.

Il est prévu que ce chantier de 23 millions d’euros s’achève en juillet prochain.