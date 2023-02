Chantier du tram : la rue Féronstrée bloquée jusqu’au 17 février

Ce lundi matin, rue Féronstrée, les commerçants, le responsable du chantier de la société Colas et des représentants de la ville se sont réunis pour échanger sur le blocage de la rue. Des travaux de raccordement au gaz et à l'eau seront effectués du 6 au 17 février. Cela aura un impact sur la mobilité du quartier et surtout, les commerçants craignent que les clients ne fréquentent plus leurs magasins, pharmacie, maison d’hôte…