Chantier du tram à Liège : prime complémentaire pour les commerçants en Féronstrée

Le conseil communal de Liège a approuvé, lundi soir, l’octroi d’une prime complémentaire en faveur des commerçants installés en Féronstrée et aux alentours, dans le cadre du chantier du tram.

Ce règlement fait suite aux vives inquiétudes qui s’étaient exprimées parmi les commerçants installés rue Féronstrée, début février, à l’annonce du lancement d’une nouvelle phase de travaux, impliquant une déviation des piétons en journée. Ce qui laissait craindre une accessibilité réduite de cette artère du quartier historique de Liège. Les autorités communales étaient alors intervenues auprès de Tram’Ardent, en charge du chantier du tram, afin d'assurer l’accessibilité à tout moment des commerces et habitations.

La prime est donc destinée aux commerçants directement impactés par le chantier du tram. A ce jour, plus de 1100 dossiers ont été enregistrés et plus de 4 millions d’euros ont déjà été versés aux commerçants, d’autres sont toujours en cours d’instruction.