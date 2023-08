Chantier du tram à Liège : des commerces du centre-ville contraints de fermer leurs portes

A Liège, les travaux du tram se poursuivent. Le chantier dure depuis des mois. Et la situation est de plus en plus critique au niveau des commerces. Les fermetures se multiplient, comme nous avons pu le constater dans le centre-ville.

Il nous faut le flux liégeois pour subvenir à nos besoins

Dans la Cité ardente, les travaux du tram ont mis le centre-ville sens dessus dessous. Un lieu qui est de moins en moins fréquenté. Résultat : de nombreux établissements Horeca et commerces n’ont pas d’autre choix que celui de fermer.

Le problème, ce n’est pas l’absence des touristes -qui ont été assez nombreux cet été-, mais c’est surtout celle des Liégeois. "Il nous faut le flux liégeois pour pouvoir subvenir à nos besoins" confie Jean-Luc Vasseur, le président de l’ASBL Commerces Liégeois. "Un coiffeur ou un opticien ne vit pas du tourisme."

Les commerçants et restaurateurs attendent la fin de l’année avec impatience. Les travaux du tram dans l’hypercentre devraient en effet être terminés à la fin du mois de novembre.

