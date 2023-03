Chantier du RER en Brabant wallon : travaux ferroviaires et calendrier scolaire ne font pas toujours bon ménage

D’habitude, pour des travaux d’une telle ampleur, Infrabel et ses sous-traitants travaillent pendant les vacances scolaires, durant lesquelles le nombre de voyageurs est moins important. Mais cette fois, cela n’a pas été possible, en raison de la modification du calendrier scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Ce sont des travaux très complexes qui sont planifiés plus de deux ans à l’avance, en concertation avec nos partenaires, la SNCB et les sous-traitants qui eux-mêmes ont d’autres chantiers, poursuit Jessica Nibelle. C’est vrai qu’Infrabel planifie d’habitude ses chantiers pendant les vacances scolaires. C’est ce que nous avions l’intention de faire cette année, on les avait programmés pendant les vacances de Pâques qui devaient normalement tomber durant la première quinzaine du mois d’avril. Mais entretemps, et on l’a appris fin mars 2022, le calendrier scolaire a changé. Et nous ne pouvions pas changer le planning avec une si courte échéance. Nous le regrettons et nous présentons d’ailleurs nos excuses à tous les voyageurs qui seraient impactés par ces désagréments."

Pendant l’interruption du trafic ferroviaire, la SNCB a mis en place des alternatives, consultables sur son site Internet.