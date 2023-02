Chantier du métro 3 : la STIB envisage de démonter le toit du Palais du Midi

Un blocage qui n’étonne pas les opposants à la construction du métro 3 comme l’ARAU, Atelier de Recherche et d’Action Urbaine, dont la directrice Marion Alecian nous explique que de nombreux avis ont été transmis à l’administration et aux autorités et à la STIB pour expliquer les problèmes du sous-sol et du risque d’impact, très important, sur le Palais du midi.

Elle rappelle un avis de la Commission royale des Monuments et Site, organe indépendant chargé de conseiller le gouvernement régional en matière de protection et de conservation du patrimoine immobilier, qui recommandait de " documenter précisément les scénarios en présence […] la commission demande qu’une étude détaillée des travaux souterrains soit effectuée et chiffrée ".

Selon elle, le blocage actuel démontre que " que tous ces éléments et ces études d’incidences n’ont peut-être pas été faites ou pas appréhendées de manière assez sérieuse par la STIB et les autorités ".