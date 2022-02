Chantier du futur RER : deux ponts prêts à être "poussés" à Lillois

Vous les avez sans doute aperçus si vous êtes passés récemment sur la nationale 27, à hauteur de Lillois : de gros modules de béton de la taille d’un petit bâtiment. Il s’agit en fait des pilastres du pont amené à remplacer celui qui surplombe actuellement la voie de chemin de fer, à hauteur de la rue Rivelaine. "Dans le cadre des travaux du RER et du tronçon Lillois-Nivelles, sur la ligne 124, on élargit la plate-forme ferroviaire, pour la faire passer de deux à quatre voies et on travaille en ce moment au renouvellement de deux ponts ferroviaires", précise Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. Le gestionnaire du réseau ferroviaire doit en effet prévoir des ponts plus larges pour permettre au futur RER de passer. La circulation routièresur ceux-ci pourra désormais se faire sur deux bandes.