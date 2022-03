Chantez ce tube de James Blunt... en wallon

Jacques Warnier et ses acolytes de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes reprennent le plus grand classique de James Blunt dans la séquence du Kitchante tikodjåke.

James Blunt. Vous aussi déclarez votre flamme en wallon à l'élu(e) de votre cœur. Après avoir revisité en wallon liégeois une chanson d'amour célèbre de Raphaël , l'animateur de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes, a repris LE tube de L'auteur-compositeur-interprète britannique avait réalisé une entrée fracassante dans les charts en 2004 avec deux singles extraits de son premier album, Back to Bedlam.

Il y avait évidemment Goodbye My Lover mais aussi une chanson écoulée à 3 millions d'exemplaires et numéro un dans de nombreux pays. C'est ce titre qu'a repris Jacques Warnier en wallon.