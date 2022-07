Chanter pour retrouver ses mots : la chorale, outil de rééducation pour les personnes aphasiques

Alors comment expliquer qu’il est possible de chanter, ou tout du moins de fredonner, alors que tenir une conversation est un effort parfois difficile à surmonter ? "Le chant aide parce qu’il recouvre de nombreux réseaux neuronaux ", poursuit la neuropsychologue. "Il permet de solliciter l’hémisphère gauche du cerveau, qui gère la parole, et l’hémisphère droit, qui gère la musique." Le chant combine musique et langage, et stimule donc davantage de zones du cerveau que le discours seul.