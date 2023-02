Chanter ou ne pas chanter ? Telle n’est pas la question !

A l’Opéra de Liège se donne jusqu’au 7 mars Hamlet d’Ambroise Thomas dans une mise en scène de Cyril Teste. Nicolas Blanmont était à la première et vous en parle dans son Carnet d'opéra.

La production avait été prévue par Stefano Mazzonis, annulée pour cause de confinement et la voilà finalement sur la scène de l’Opéra Royal de Wallonie à Liège, reprogrammée par Stefano Pace : le Hamlet d’Ambroise Thomas avec une distribution entièrement francophone, et même très majoritairement wallonne. Plus qu’un cocorico chauvin, c’est une véritable fête du chant : la vérité et l’intelligibilité du texte de Carré et Barbier (très librement inspiré du drame shakespearien) en sortent renforcées, et c’est l’occasion de mesurer la qualité d’une génération dorée de bons solistes formés et soutenus chez nous. Lionel Lhote, excellent Hamlet sonore et élégant, capable de libérer complètement son chant dans les scènes les plus tendues (sa confrontation avec sa mère, notamment, à la fin de l’acte III), mais aussi Jodie Devos, Ophélie virtuose et cristalline à souhait dans la scène de folie, Pierre Derhet, magnifique Laërte, mais aussi Maxime Melnik (Marcellus et un des fossoyeurs), Laurent Kubla (Horatio et l’autre fossoyeur), Shady Torbey (le Spectre) et Patrick Delcour (Polonius). Sans oublier, bien sûr, les deux chanteurs venus de France : Béatrice Uria-Monzon (superbe en Gertrude, la mère d’Hamlet) et Nicolas Testé (excellent Claudius, bien que légèrement enrhumé le jour de la première).

Coproduit avec l’Opéra-Comique de Paris (où il avait été donné fin 2018), le spectacle vaut aussi par la mise en scène de Cyril Teste, qui actualise sans trahir en recourant abondamment à la vidéo. L’action est transposée dans la haute bourgeoisie contemporaine, une société mondaine et creuse dont Hamlet tente de s’affranchir pour suivre les injonctions de son spectre de père.