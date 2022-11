Chantal-Iris, prof de cyclo-danse et rescapée du génocide des Tutsis aux Rwanda : “Quand je danse, j’oublie la chaise”

Elle n’a que 39 ans et pourtant elle a traversé beaucoup d’épreuves... Chantal-Iris est une survivante de la poliomyélite, rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et prof de cyclo-danse. Elle se livre dans l’ouvrage "Relève-toi et danse".

C’est avec un grand sourire que Chantal-Iris raconte sa vie remplie d’événements marquants. Elle grandit au Rwanda dans une famille aimante. Mais très jeune, la vie ne l’épargne pas. À huit ans, elle développe la poliomyélite qui la condamne à se déplacer à quatre pattes.

À 11 ans, elle reçoit des soins à l’hôpital. Mais le répit est très court, la guerre civile et le génocide des Tutsis éclatent. "J’attendais ma mort en fait." Evacuée par les Casques bleus, elle arrive en Belgique déracinée, mais elle y découvre la chaise roulante. "Je me suis dit : ‘Ça y est, j’ai mes jambes’.” S’ensuit un long parcours pour trouver sa place et pendant lequel elle cherche à savoir si sa famille a survécu. "J’ai reçu une lettre qui me disait que mon papa et mes deux frères étaient en vie."

Elle trouve sa voie dans la cyclo-danse, se professionnalise et ouvre son école Cycloceza. "Je ne ressens plus le fauteuil, c’est comme si je dansais sur glace."

Malgré les épreuves, Chantal-Iris va de l’avant. "Quand on vit ces choses-là et qu’on réussit à se relever, ça permet de s’endurcir. J’ai la chance aussi d’être entourée par des personnes extraordinaires."

Pour Vews, elle nous raconte son histoire, celle de sa famille et sa découverte de la cyclo-danse qui lui fait oublier son fauteuil.