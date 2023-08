Chantal Goya est de retour avec un nouveau spectacle ! Accompagnée de ses amis de longue date Bécassine, Snoopy, Guignol, Pandi Panda, Jeannot Lapin, Les Pieds Nickelés et bien d’autres, la chanteuse emmènera petits et grands "Sur la route enchantée". Une tournée magique qui fera halte en Wallonie et à Bruxelles.

Le spectacle est réalisé par l’auteur-compositeur Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya.