Chantal Goya se confie sur la création de son premier spectacle et sur son enfance au Vietnam

La chanteuse, Chantal Goya, était l’invitée du 8/9 pour présenter son spectacle musical Le soulier qui vole, qu’elle jouera le 16 octobre à Forest National. L’occasion pour la chanteuse de dévoiler les coulisses de la création de ce spectacle dans les années 80.

Depuis plusieurs années, Chantal Goya remonte sur scène tous ses spectacles qui ont marqué les quarantenaires, elle revient le 16 octobre prochain avec son tout premier spectacle, Le soulier qui vole.

Créé et écrit en 1980 par son mari Jean-Jacques Debout, le spectacle Le soulier qui vole démarre en Alsace. Marie-Rose décide d’emmener un groupe d’enfants dans une forêt magique et à Animauville. Comme ils ne savent pas voler, elle demande à son ami le géant Balthazar de lui prêter un énorme soulier qui a le pouvoir de s’envoler. Tout au long de leur périple, la troupe croisera la route de Pandi Panda, du Lapin, de Bécassine et de Guignol.

Cette comédie musicale est née dans un avion, le couple partait en voyage à New-York et dans l’avion, un petit garçon jouait avec la chaussure de son papa comme si c’était un avion. Et c’est là que Jean-Jacques Debout a eu l’idée de ce spectacle.

Quarante ans plus tard, Chantal Goya a encore tout le déroulé, les chorégraphies et les paroles en tête. Il lui suffit d’entendre la musique pour se souvenir des gestes, des paroles etc.

Dans les années 80, pour que la représentation de Le soulier qui vole, puisse avoir lieu à Forest National, il avait fallu faire des travaux dans le plafond de la salle pour que le soulier puisse se déplacer. Grâce à cette représentation en Belgique, Chantal Goya a rencontré Hergé qui lui a proposé de faire une apparition avec Tintin et c’est comme ça que Jean-Jacques Debout a écrit la chanson Comme Tintin.

En octobre, Chantal Goya va sortir une BD, Intrépide Chantal. On y découvrira l’histoire de Chantal Goya, petite fille lorsqu’elle était au Vietnam notamment. Son caractère et son énergie viennent selon Chantal de son enfance au Vietnam, son arrivée en Europe la reconstruction, etc. Pour la chanteuse, un enfant se construit majoritairement entre 0 et 4 ans.

Retrouvez Chantal Goya et son spectacle Le soulier qui vole à Forest National à Bruxelles le 16 octobre.