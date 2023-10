Cap au Théâtre de Marionnettes à Denis de Liège, avec le jeune Gaspar de Neufchâteau. Embarquez avec lui dans les aventures du "Chat Botté", proposé par le marionnettiste et directeur du Théâtre, Denis Fauconnier. Passionné de marionnettes depuis toujours, il façonne ses personnages et leur donne vie dans son théâtre depuis 2001. Suivez-les jusque dans les coulisses et l’atelier du théâtre pour tout savoir sur Tchantchès et ses compagnons !

Bonne nouvelle ! Des spectacles vous y attendent tous les jours durant les vacances d’automne.