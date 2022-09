Chantal Goya à Forest National le 16 octobre pour le spectacle musical "Le soulier qui vole"

Le 16 octobre, Chantal Goya présentera le spectacle "Le soulier qui vole" sur la scène de Forest National. Une comédie musicale écrite et mise en scène en 1980 par Jean-Jacques Debout, son mari et compagnon de toujours.

Un spectacle dans lequel interviennent des chansons connues de tous, comme "Un Lapin" "Bécassine", "Pandi-Panda". Et plus de quarante ans après, le plaisir de jouer un spectacle joué des centaines de fois est toujours présent.

"Mon secret c’est que j’ai toujours voulu donner aux autres […], et ça c’est ma passion. C’est plus que ma passion ; même si je n’avais pas chanté, j’aurais toujours été faire quelque chose pour les autres", explique Chantal Goya.

Il y a quelque chose de magique.

À 80 ans, elle n’accorde aucune importance à l’âge : "Je ne me suis jamais occupée de mon âge et j’ai toujours continué avec ce que le public m’avait demandé de continuer", dit-elle, dont les chansons continuent à toucher toutes les générations, même à l’ère de TikTok.

"Sur la scène il y a quelque chose de magique. […] il y a quelque chose de vrai, et de sincère, et de poétique surtout grâce à Jean-Jacques Debout et toutes ses chansons."