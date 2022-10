Chantage, vengeance ou appel à l’aide ? Le trouble jeu d’Elon Musk à propos de Starlink en Ukraine : "Des coûts insoutenables, le Pentagone n’a qu’à payer"

Selon Elon Musk, la compagnie SpaceX n’aurait plus les moyens de continuer à financer le réseau internet Starlink en Ukraine. Musk aurait d’ailleurs contacté le gouvernement américain et le Pentagone afin qu’ils prennent le relais, a révélé le journaliste de CNN Alex Marquardt. Une situation particulière qui suscite la polémique tant ce changement de cap pose question à plusieurs niveaux. Y compris en Russie où certains y verraient bien la main de Poutine. Le maître du Kremlin aurait-il réussi "à retourner" le milliardaire.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, SpaceX y a en effet livré des milliers de terminaux qui permettent d’assurer une connexion à internet grâce à une constellation de satellites formant le réseau Starlink. Quelque 25.000 terminaux ont ainsi été déployés dans le pays à date, selon Elon Musk. Une opération qui aurait déjà coûté 80 millions de dollars à la société et la facture devrait atteindre 100 millions d’ici la fin de l’année.

Vendredi, le tycoon a donc prévenu que l’entreprise spatiale "ne pouvait pas continuer à financer indéfiniment le système existant et envoyer des milliers de terminaux supplémentaires […]. Ce n’est pas raisonnable."

Une annonce qui tombe très mal en pleine contre-offensive ukrainienne et qui a un arrière-goût de vengeance auprès des autorités de Kiev après la joute verbale entre Musk et l’ambassadeur ukrainien en Allemagne, et le fameux "va te faire foutre" de ce dernier. D’autant qu’Elon Musk a reconnu lui-même "suivre les conseils du diplomate".