Chanson : Claude Barzotti ("Le Rital", "Aime-moi", "Madame"...) est décédé à l'âge de 69 ans

Au tournant des années 2010, la mode est alors à la nostalgie. Et c’est tout naturellement que Claude Barzotti remontera sur les scènes de France et de Navarre dans le cadre des tournées Age tendre et Têtes de Bois. Le succès de ce genre de spectacle est au rendez-vous. Passionné de belles voitures, il aura aussi des déboires, comme pour la comédie musicale "les nouveaux nomades", qu’il voulût créer en 2002. Se disant travailleur acharné, il continuera les galas et refoulera le sol de l’Olympia en 2004 et 2008.