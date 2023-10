Changer son alimentation pour le futur : comment manger durable sans se ruiner ?

Je mange pour le futur est composé de douze chapitres avec douze questions dont la première est : pourquoi doit-on changer d’alimentation ?

"On dresse un panorama des enjeux actuels comme la nécessité d’une alimentation plus locale et moins énergivore, de redonner du lien entre ce que l’on mange et ceux qui les ont produits […] L’alimentation nous concerne tous et on a tous un rôle à jouer pour changer le contenu de notre assiette et avoir un rôle plus critique dans la manière dont sont produits nos aliments. C’est un levier énorme qui peut amener des changements" relate Manon Dugré.

Pour tendre vers une alimentation plus durable, les légumes devront prendre une part encore plus grande dans nos assiettes, mais aussi les céréales. Il faut repenser son alimentation végétale : "En redécouvrant des céréales que l’on n’a plus l’habitude de consommer et en valorisant la consommation de légumes secs. L’épeautre est très résistant à la sécheresse par exemple. C’est important de ne pas surconsommer le blé, le riz et le maïs comme on le fait actuellement".