Changer notre regard sur la vieillesse, un moyen de vivre heureux et plus longtemps.

"Les vieux d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier", présente le rapport. L’espérance de vie s’est considérablement allongée, passant de 46 ans en 1950 à 86 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Néanmoins, le nombre d’années en bonne santé s’est stabilisé aux alentours de 60 ans. Une différence qui s’explique notamment par une vision négative de cet âge.

Selon l'étude, cette période de la vie n’est pas synonyme de déclin, de solitude ou d’invalidité. Seule 1 personne sur 5 âgée de plus de 85 ans est dépendante. De plus, les stéréotypes négatifs ne sont pas sans conséquences sur la santé. En effet, "penser que la vieillesse va de pair avec la maladie augmente les symptômes de la maladie, l’inobédience médicale, voire la mortalité (36% vs 14%)", précisent les experts.

A contrario, une perception positive peut allonger la durée de vie d’environ sept ans.

Le bien-être est l’un des piliers pour une vieillesse positive. En Espagne, le terme "jubilación" ("réjouissance") est utilisé pour parler de la retraite. Exit les émotions négatives liées aux angoisses, au stress, à la colère...