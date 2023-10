Changer de métier et reprendre des cours à 40 ans : pourquoi pas ?

Pour Vincent Giroul, le directeur du centre de formation en alternance EFP : "le succès de nos formations pour adultes est une tendance remarquable depuis quelques années. Plus de 50% de nos élèves ont plus de 25 ans. Ils veulent développer un nouveau projet professionnel avec parfois une dimension entrepreneuriale et parfois changer de vie". Que recherchent-ils dans ce changement de trajectoire ? "Ce qui me frappe, c’est leur recherche du "bien faire". Dans les métiers de la construction, les enjeux liés aux changements climatiques, donnent du sens à ces métiers. Dans la restauration, on est aussi de plus en plus attentifs à la qualité des produits, aux circuits courts".