Changer de l’argent ukrainien en euros : impossible en Belgique et dans presque toute l’Europe

Jules est arrivé d’Ukraine le 27 mars. Comme de nombreux réfugiés ukrainiens, cet étudiant camerounais en Economie n’avait pas grand-chose avec lui en arrivant, juste quelques effets personnels et un peu d’argent. Mais de l’argent inutilisable. Car la monnaie ukrainienne, les hryvnias (prononcez grivna), est refusée partout.

Ils échangent toutes les monnaies sauf les hryvnias. Je ne comprends pas, on a fui la guerre, on doit acheter le nécessaire pour vivre, on a de l’argent et on ne peut pas l’utiliser.

"Tout le monde me dit que l’argent ukrainien ne passe pas. On me l’a dit à la banque et on me l’a répété dans les kiosques des agents de change. Ils échangent toutes les monnaies sauf les hryvnias. Je ne comprends pas, on a fui la guerre, on doit acheter le nécessaire pour vivre, on a de l’argent et on ne peut pas l’utiliser. Personnellement, je suis venu avec 92.000 hryvnias, environ 2000 euros, et c’est comme si ça ne valait rien. Même les banques internationales disent qu’elles ne peuvent rien faire, je suis choqué !"

Et pas question de changer en Ukraine car certains profitent de la situation pour arnaquer ceux qui cherchent des euros. "J’ai été obligé de convertir une partie de mes économies en euros avant de quitter le pays pour payer mon voyage et acheter de la nourriture pendant le trajet en Europe et le taux de change et les frais qu’on m’a appliqués étaient scandaleux, au lieu de 400 euros théoriques, j’en ai reçu 91."