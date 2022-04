Changer de boulot après 50 ans: bonne ou mauvaise idée ?

Avant d’envisager une reconversion professionnelle volontaire, il peut être intéressant de voir s’il est possible de modifier son cadre de travail actuel : on peut explorer la possibilité de mutations internes, changer de service, essayer de casser la routine pour ne plus être en pilotage automatique. Pour les plus de 50 ans, il est possible de mettre à profit son expérience, pour aider les plus jeunes.

Certaines entreprises proposent des systèmes de parrainage, où il est possible de prendre sous son aile un travailleur junior ou un stagiaire. Si ce n’est pas le cas chez vous, il existe des asbl, comme "Duo For a job", qui met en contact des jeunes chercheurs d’emplois issus de l’immigration, avec des bénévoles de + de 50 ans, qui viennent du même secteur professionnel. Ça permet d’aider quelqu’un directement grâce à son expérience pro et parfois ça donne le petit coup de boost nécessaire pour se sentir à nouveau bien.