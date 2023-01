Changer d’allégeance : les cas les plus célèbres de transfuges durant la Guerre froide

La défection de Andreï Medvedev, un Russe de 26 ans se présentant comme un ex-mercenaire du groupe Wagner, qui s’est enfui de son pays pour demander l’asile en Norvège, est un autre exemple des transfuges marquants de ces dernières années.

Une situation toujours délicate à gérer pour les pays concernés mais qui peut rapporter des informations précieuses sur le mode de fonctionnement d’un pays ennemi.

Certains transfuges sont d’ailleurs restés dans l’histoire, que cela soit pour les conséquences des révélations ou par l’évasion en elle-même du déserteur.

Voici quelques-uns des transfuges soviétiques les plus célèbres de ces dernières décennies. Le tout dans un contexte particulièrement tendu de Guerre froide.

Viktor Belenko : le déserteur des airs

Belenko était un pilote de chasse de la 11e Armée de l’Air des Forces de Défense aériennes de l’Union soviétique. Il pilote un appareil top secret, jugé supérieur à tout ce qui est connu à l’époque selon les services de renseignement américain : le MiG-25.

Surnommé par l’OTAN le "Foxbat", cet avion fait trembler les Etats-Unis, car il ressemble à s’y méprendre au F-15 américain, un appareil encore à l’état de prototype, pourtant censé amener un avantage considérable aux Américains dans les airs.

En 1976, Viktor Belenko traverse une période difficile émotionnellement. Il vient de divorcer, il est fatigué de sa vie de soldat et décide de faire défection. Le 6 septembre de la même année, lors d’une mission d’entraînement, il simule un crash et file, sous les radars, en direction du Japon. Un vol de 990 km où il parvient à atterrir alors que selon lui, "il ne lui restait plus que deux minutes avant de tomber en panne de carburant".

Les services de renseignement occidentaux n’en reviennent pas d’un tel cadeau tombé du ciel. Belenko vient de leur offrir sur un plateau d’argent l’avion de chasse qui leur posait jusque là tant de soucis. Rapidement, l’appareil est complètement démonté et analysé de fond en comble.

Des conséquences majeures

En plus des pertes morales et politiques, le transfuge de Belenko a causé énormément de dommages à l’URSS.

Le ministère soviétique de la Défense a décidé de remplacer complètement son système de reconnaissance des appareils "ami-ennemis" sur tous les avions militaires soviétiques. Au total, l’ardoise s’élève à près de deux milliards de roubles, soit 26 millions d'euros.

Pour éviter de nouvelles défections similaires, le commandement militaire soviétique a décidé d’interdire le remplissage complet des réservoirs de carburant en Extrême-Orient russe, afin qu’ils ne puissent pas rejoindre le Japon.

En ce qui concerne Viktor Belenko, après un interrogatoire de cinq mois, l’asile lui fut finalement accordé aux Etats-Unis par le président américain Gérald Ford et un fonds spécial fut même créé afin de lui permettre de vivre une vie confortable sur le territoire américain. Durant plusieurs années, il a travaillé au service du gouvernement américain en tant que consultant.

Arkady Chevtchenko : l’espion américain de plus haut rang en Union soviétique

Diplomate talentueux et prospère, Arkady Chevtchenko gravit rapidement les échelons au sein du ministère des Affaires étrangères soviétique. Il devient le conseiller d’Andreï Gromyko, ministre des Affaires étrangères et fut nommé, en 1973, Secrétaire général adjoint à l’ONU.

Au début des années 70, Chevtchenko est de plus en plus déçu par la manière dont l’Union soviétique tente de détourner les accords internationaux, tels que les Accords d’Helsinki. Il estime que le gouvernement soviétique triche pour obtenir des avantages politiques à court terme. Il en vient à croire que la concentration du pouvoir entre les mains du parti communiste prive le peuple russe de sa liberté et de sa capacité à améliorer la situation de son pays. En résumé : il est complètement désabusé par le système socialiste.

En 1975, il décide de contacter la CIA et de demander l’asile politique aux Etats-Unis. Plutôt que d’accepter, l’agence de renseignement fait pression sur lui et l’oblige à rester à son poste aux Nations Unies, afin de lui fournir des informations directes sur la politique étrangère soviétique.

Un espion haut placé

Pendant trois années, il travaille donc comme agent américain, rendant compte des intentions cachées de l’URSS à la CIA et devient par la même occasion l’espion américain de plus haut rang en Union soviétique.

En 1978, il reçoit un télégramme de Moscou l’invitant à rentrer en Union soviétique pour des "consultations". Craignant d’avoir été découvert, il exige que l’agence remplisse sa promesse et lui accorde l’asile politique, ce qui fut chose faite un peu plus tard.

Pendant 20 ans, il réside aux Etats-Unis, où il écrivit ses mémoires "Rompre avec Moscou", dans lesquelles il tente d’expliquer ses motivations. Il mourut en 1998, d’une cirrhose.

Martin & Mitchell : les lanceurs d’alerte, 50 ans avant Edward Snowden

Les transfuges ne se font pas que dans un seul sens. L’Union soviétique aussi est parvenue à recruter des espions étrangers.

Le cas le plus célèbre est peut-être celui des cryptologues américains Martin et Mitchell en 1960. Ces deux lanceurs d’alerte ont publiquement dénoncé les méthodes d’espionnage de leur pays, et en particulier de la NSA, le service secret américain.

Etrange coïncidence : l’affaire William H. Martin et Bernon F. Mitchell a eu lieu 50 ans avant Edward Snowden et comme lui, les lanceurs d’alerte ont fini par se réfugier à Moscou.