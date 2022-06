Changements à prévoir face au pays de Galles : Casteels titulaire, De Ketelaere incertain, Onana out

Alors que les Diables rouges, auteurs d'un 3/6 pour entamer leur Nations League, affrontent le pays de Galles pour leur 3e match, le coach des Belges, Roberto Martinez a fait le point sur les forces en présence à J-1. Et à écouter le coach espagnol, on devrait assister à certains changements par rapport au match face à la Pologne.

Titulaire lors des deux premiers matches au relais d'un Thibaut Courtois blessé, Simon Mignolet devrait en effet laisser sa place à Koen Casteels, qui patientait sur le banc et qui devrait connaître sa 4e sélection.

Plus haut sur l'échiquier, deux joueurs vont manquer à l'appel samedi : Amadou Onana et Dries Mertens. "Onana a voyagé avec nous mais ne jouera pas. Avec Mertens, on se veut vigilant. On espère qu'il pourra jouer mardi en Pologne" expliquait Martinez.

Autre point d'interrogation, celui autour de Charles De Ketelaere. Très bien rentré face à la Pologne, le Brugeois a néanmoins reçu un coup en fin de match. Rien d'alarmant mais il se pourrait que le staff se montre prudent et fasse l'impasse sur CDK face aux Gallois.

Interrogé sur le rôle de Leandro Trossard après son excellente montée au jeu face à la Pologne, Martinez a botté en touche : "S'il sera titulaire ? On verra. Il a fait un très bon match, c'est vrai, même si je ne regarde pas que les buts. Leandro est un joueur très important pour nous."

Pour le reste, Martinez a expliqué qu'il ne changerait pas complètement son équipe et que les changements seront donc peu nombreux. Comme d'habitude, aurait-on presque envie d'ajouter.