Par contre, ce vendredi, des nuages feront leur apparition dès le début de la matinée par la frontière française et vont lentement progresser au fil des heures pour donner un ciel d’abord laiteux puis couvert partout en fin d’après-midi. Il s’agit d’une zone de pluie assez affaiblie qui va aborder l’ouest du pays en deuxième partie de journée et qui s’étendra à toutes les régions en soirée et la nuit prochaine. Le vent de sud-est se renforcera avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les températures resteront au même niveau qu’hier, on attend 10 à 12°C en Ardenne et 15 à 16°C sur les autres régions (localement 17°C en Flandre).