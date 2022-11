Changement inhabituel, Yassine Bounou quitte le terrain après l’hymne national

Scène cocasse durant Belgique-Maroc. Alors qu’il devait commencer le match dans les cages marocaines, Yassine Bounou a finalement quitté ses coéquipiers après les hymnes nationaux. Plusieurs internautes s’interrogent sur ce changement de dernière minute.

Comme on peut le voir sur les images ci-dessus, le portier marocain ne se sentait pas bien juste avant le coup d’envoi et a alors informé son sélectionneur. Inquiet pour son joueur, le coach marocain Walid Regragui a décidé de ne pas prendre de risque et a demandé à son gardien remplaçant d’enfiler les gants. C’est donc finalement Munir El Kajoui qui a pris la place dans le but.