Changement en vue à la tête de la police

Le commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker (51 ans) ne sollicitera pas un nouveau mandat. Et ce "pour des raisons personnelles", a annoncé hier son service de presse. Son mandat actuel arrive à échéance en juin 2023. Un commissaire général que les syndicats estiment largement poussé vers la sortie par le gouvernement fédéral. Cela intervient alors que policiers et gouvernement fédéral s’affrontent.

Tensions avec le gouvernement

Marc De Mesmaeker, est à la tête de la police fédérale depuis mi-juin 2018, il a alors pris la succession de Catherine De Bolle partie à Europol. Le commissaire général paraissait contesté ces dernières semaines du côté du gouvernement fédéral, la presse avait ainsi appris que fin novembre il avait été convoqué par les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne, en vue de le "recadrer", ce que les principaux intéressés avaient ensuite démenti, y compris devant le Parlement.

Au cœur de l’entretien : les difficultés actuelles de recrutement au sein de la police ou encore l’échec de la lutte contre la mafia de la drogue à Anvers. Le gouvernement lui reprocherait également certains propos publics, devant les députés de la Chambre notamment. Le commissaire général aurait demandé au gouvernement de revenir sur certaines mesures d’austérité et plaidé pour plus de moyens, humains et financiers.

Mark De Mesmaeker, qui avait reçu le soutien des syndicats policiers, ne semblait donc plus soutenu pour être reconduit. Il semble en avoir tiré toutes les conclusions, disant ne pas vouloir rempiler. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice l’ont aussitôt remercié pour "la coopération constructive et le travail accompli ces dernières années." Le commissaire général se refuse à tout autre commentaire.