Changement de temps pour ce lundi : la pluie fait son retour

Ce matin, on aura un dégradé nuageux avec de belles éclaircies au littoral mais par contre, le ciel sera très nuageux en Ardenne avec des averses, surtout sur l’est et le nord-est du pays. Le temps devrait rester sec sur le littoral et la Flandre occidentale. Les températures seront douces en début de matinée avec 15° à St Hubert, 18° à Namur et 19° à Ostende.