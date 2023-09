Changement de saison : les bons gestes à appliquer pour préparer son jardin à l’hiver

L’été touche à sa fin, l’automne s’installe doucement. Au jardin, les feuilles commencent à tomber, le vent se fait de plus en plus frais. Mais le temps presse : les jardiniers ont encore quelques travaux à réaliser pour préparer minutieusement le passage à l’hiver. Pour retrouver la splendeur de son jardin au printemps, il faut préparer le changement de saison et anticiper l’hiver.

Dans le jardin de Georges Bourdon, c’est l’effervescence etil y a du boulot avant l’arrivée de l’automne. "Je suis occupé à décompacter le sol, et je termine avec le croc par un émiettage, mais assez grossier. Cela permet que la pluie puisse percoler à travers cette masse-là, ça garde l’aération", nous explique-t-il.

L’étape suivante : recouvrir la terre avec de la paille, pour protéger le sol cet hiver. Mi-septembre, c’est aussi l’heure d’effectuer les premières tailles et de bichonner sa pelouse. Les jours moins chauds et les nuits humides du mois de septembre sont propices pour semer de l’engrais.

Dans cette pépinière de Sart-Bernard, on vend surtout des bulbes qui fleuriront aux beaux jours. "Beaucoup de clients veulent des tulipes mais il faut les planter avant l’hiver" indique Romain Richard, responsable de la pépinière chez Jardisart. Il en est de même pour les jonquilles, narcisses, tulipes, perce-neige qu’il faut planter dès à présent.

Georges prendra ses quartiers d’hiver dans sa serre où les boutures sont au programme. "Je prélève un segment (de la plante) pour diminuer les évapotranspirations. Je recoupe un peu ses dernières feuilles et puis la bouture est prête pour faire ses racines dans un peu d’eau". Des plants qui grandiront bien au chaud avant de trouver une place au jardin, dès le retour du printemps.