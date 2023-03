Changement de programme les samedis 4, 11 et 18 mars : les Ambassadeurs cèdent la place aux coureurs cyclistes

Créée en 2007, cette course est en peu de temps devenue un évènement incontournable du cyclisme professionnel. Et pour cause : durant cette compétition, c’est pas moins de 25 équipes qui s’affronteront sur des chemins de graviers blancs, et ce sur une distance de 184 kilomètres. Parmi les coureurs, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, qui ont déjà à leur actif un sacré palmarès.

Pour commenter ce parcours qui promet d’être riche en rebondissements, Rodrigo Beenkens sera en outre accompagné de l’ancien coureur Axel Merckx.

"Strade Bianche", à voir le samedi 4 mars à 14h sur La Une.