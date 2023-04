Changement de programme ce mercredi 19 avril : l’après-midi sera consacrée à "La Flèche wallonne"

Ce mercredi 19 avril, la Une diffusera la course cycliste de "la Flèche wallonne" à partir de 13h35, en lieu et place de "Affaire conclue" et "Soko", qui reprendront le lendemain aux horaires habituels.

Alors que la saison cycliste se poursuit, la RTBF adapte sa programmation pour faire la part belle à la 87e édition de "La Flèche wallonne", une course cycliste d’un jour qui se déroulera ce mercredi 19 avril en après-midi. Celle-ci débutera sur Tipik, à 13 heures, puis se poursuivra sur la Une à partir de 13h35, juste après le journal télévisé.

Cette année, les coureurs démarreront de la ville de Herve, dans la province de Liège, et parcourront 194 kilomètres avant de franchir la ligne d’arrivée à Huy. La course s’achèvera donc comme tous les ans par l’ascension du mur de Huy, une côte raide et longue de 1,3 kilomètre.

Parmi les favoris, on pourra voir concourir plusieurs grands noms du cyclisme, à commencer par le slovène Tadej Pogacar, face auquel se mesureront Marc Hirschi, qui avait remporté la course en 2020, ainsi que Tom Pidcoq, David Gaudu et Benoît Cosnefroy.