Changement de prénom : Etterbeek modifie son règlement après un article de notre site

Pour changer de prénom, il faut le demander à sa commune et comme pour la plupart des actes administratifs, il faut s’acquitter d’une taxe. Les tarifs sont variables selon les communes mais bon nombre d’entre elles ont repris les conditions et le tarif qui étaient pratiqués du temps du fédéral, à savoir 500 euros pour le prix plein et 50 euros pour le tarif réduit. C’est le cas d’Etterbeek, comme l’explique Stéphane Queeckers, responsable du service Etat civil : "Cela coûte 500 euros si l’on change de prénom sans motivation particulière, mais il y a souvent des réductions. C’est même gratuit quand on change de genre ou quand on n’a pas de prénom comme c’est parfois le cas pour des personnes qui deviennent belges. Sinon, le tarif réduit est applicable quand le prénom est ridicule, odieux, peut prêter à confusion ou a une consonance étrangère."

Ce dernier critère date de plusieurs décennies, il a pour justification de favoriser l’intégration de personnes qui voudraient remplacer leur prénom et en adopter un qui a une consonance davantage belgo-européenne, sans qu’on puisse préciser exactement ce que cela recouvre. Toujours est-il que cette réduction a récemment suscité des critiques. Un député régional Ecolo, Ahmed Mouhssin, lui reproche de perpétuer le statut d’étranger : "Si Mohamed veut s’appeler Eric, il paiera moins cher que si Eric veut s’appeler Mohamed, ce n’est pas normal, ils devraient payer le même prix. J’estime que les prénoms de Juan ou Mohamed sont devenus aussi bruxellois que Kevin ou Eric qui sont aussi à l’origine des prénoms venus d’ailleurs. En accordant une réduction aux porteurs de prénoms à consonance étrangère, même s’ils sont nés en Belgique et que leur prénom est l’un des plus populaires dans notre pays, on leur rappelle qu’ils ne sont pas tout à fait belges mais qu’ils restent un peu étrangers et c’est blessant. Selon moi, il faudrait modifier ce règlement."