Changement de masse d’air ce dimanche

Ce matin, le ciel sera quasiment couvert sur la frange nord du pays avec le développement d’averses et d’orages depuis le littoral jusqu’à Anvers essentiellement. Le centre et l’est du territoire resteront en marge avec un temps encore assez ensoleillé et des températures toujours chaudes dès le milieu de matinée : avec 14° à Ostende, 15° à Namur et 20° à St Hubert sous un vent de nord modéré.