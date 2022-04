Changement de majorité à Floreffe : DéFI se sépare d’Ecolo et se rallie au Rassemblement pour Floreffe

DéFi se désunit d’Ecolo et du PS à Floreffe et rejoint Rassemblement pour Floreffe (RPF) afin de constituer une nouvelle majorité, a indiqué samedi Olivier Trips, président de l’antenne locale de DéFi et actuel premier échevin, confirmant une information de L’Avenir. Le nouveau bourgmestre devrait être Philippe Vautard, tête de liste de RPF lors des dernières élections.

L’annonce fait suite à de nombreuses divergences entre DéFi et ses partenaires. En outre, Olivier Trips et sa liste reprochent à Ecolo et au PS de ne pas insuffler le changement promis lors des dernières élections.

On a trop vite emboîté le pas avec Ecolo

Une motion de méfiance sera remise lundi par DéFi à la direction de la commune afin d’acter son départ de la majorité actuelle. En conséquence, Albert Mabille, premier bourgmestre Ecolo de la province de Namur, devrait être relégué au rôle de conseiller communal dans l’opposition. C’est Philippe Vautard (RPF) qui devrait le remplacer, indique Olivier Trips en tant que porte-parole de la nouvelle majorité.

"Notre promesse aux dernières élections était d’apporter du changement", souligne Olivier Trips. "A mi-mandat, force est de constater qu’il n’y en a pas eu. Nous étions novices en politique en 2018, on a trop vite emboîté le pas avec Ecolo."

"A part essayer de redresser les finances communales, on n’a pas avancé. Certes, il y a eu des études énergétiques. Mais nous souhaitons aussi développer le tourisme autrement, avec plus d’ambition, à titre d’exemple. Nous voulions notamment implanter un office de tourisme en bord de Sambre, mais Ecolo n’a pas suivi. Sur le plan sportif, il y a aussi beaucoup d’améliorations à apporter. Mais au niveau Ecolo, il n’y a pas d’ambition, ni de ligne conduite", a-t-il ajouté.

"Dans l’ensemble, Albert Mabille ne sait pas déléguer et veut avoir le contrôle sur tout. On n’a jamais eu l’impression qu’il avait confiance en nous pour avancer concrètement", a conclu Olivier Trips.